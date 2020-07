Beatles, le canzoni che Lennon e McCartney hanno dato ad altri (9): "I don't want to see you again"

Ancora una canzone di Paul McCartney per Peter and Gordon: è una delle meno significative, o perlomeno è una di quelle su cui si hanno meno informazioni. Dal punto di vista della sonorità rappresentò una novità per il duo, per via dell’arrangiamento che si distacca dalla semplicità del folk per aggiungere violini e corno inglese. L’arrangiamento fu curato da Geoff Love, un musicista d’esperienza nell’ambito del pop e dell’easy listening orchestrale (aveva lavorato di recente con Shirley Bassey nel suo album di debutto per la Columbia, "The Fabulous Shirley Bassey"). Il disco uscì su 45 giri il 9 settembre 1964 ma non entrò nella classifica britannica, mentre andò molto meglio negli USA, dove salì fino al numero 16 della Hot 100 di "Billboard". Sul lato B c’era "I Would Buy (You Presents)", una composizione di Peter Asher e Gordon Waller.

Caricamento video in corso Link

Quattro 45 giri con tutti brani inediti, e due album all’anno con quattordici canzoni ciascuno: questo era il piano di uscite discografiche concordato fra George Martin e Brian Epstein per i Beatles. Un’agenda onerosa, specie in considerazione dei continui impegni che affollavano le giornate del gruppo nei primi anni di attività. Eppure Lennon e McCartney, a volte insieme a volte separatamente, si dimostrarono autori assai prolifici, benché non sempre le canzoni di loro produzione fossero di primissima qualità e, forse e probabilmente proprio per questo, alcune non siano state registrate dai Beatles ma “gentilmente concesse” ad altri interpreti, spesso appartenenti alla scuderia di Brian Epstein. Di alcune delle canzoni che i Beatles hanno ceduto a terzi e non hanno mai pubblicato in proprio nel periodo 1962-1970, i provini sono stati inclusi nei tre dischi doppi di "Anthology" ("Hello little girl", "Like dreamers do", "That means a lot", "Step inside love", "Come and get it"); una è stata eseguita dai Beatles alla BBC ed è inclusa in uno dei due dischi doppi che raccolgono il materiale diffuso dall'emittente britannica ("I'll be on my way"); alcune sono riemerse come provino in studio nella ripubblicazione solo digitale "The Beatles Bootleg Recordings 1963" ("Bad to me", "I'm in love").

Le altre, che sono ascoltabili solamente nella versione degli interpreti a cui sono state affidate, le presentiamo in queste schede.

Per i completisti: non sono incluse in questa serie di articoli le canzoni scritte dal solo McCartney ("Catcall", "Penina", "Thingumybob", "Goodbye") benché firmate Lennon-McCartney.

Questo il piano delle uscite (evidenziati e cliccabili gli articoli già pubblicati).

"Love Of The Loved"

"Tip of my tongue"

"I'll keep you satisfied"

"World without love"

"One and one is two"

"Nobody I know"

"From a window"

"It's for you"

"I don't want to see you again"

"Woman"

Il testo di questa notizia è tratto, per gentile concessione dell'autore e dell'editore, da "Il libro (più) bianco dei Beatles", di Franco Zanetti, pubblicato da Giunti Editore, che contiene le storie di oltre trecento canzoni dei Beatles.