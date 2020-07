Patti Smith, un nuovo album con il Soundwalk Collective: ascolta la title track ‘Peradam’

Con “Peradam” si chiude la trilogia, battezzata "Perfect Vision", che vede Patti Smith al fianco del Soundwalk Collective (il trio composto da Stephan Crasneanscki, Simone Merli e Kamran Sadeghi), inaugurata nel 2019 con "Peyote Dance", un disco in onore di Antonin Artaud al quale ha fatto poi seguito “Mummer Love”, dedicato invece ad Arthur Rimbaud: l’ultimo capitolo del progetto uscirà il prossimo 4 settembre. Anche in questo caso si tratta della celebrazione di un autore del passato, ovvero il francese René Daumal. La rocker statunitense e i suoi compagni di squadra hanno già condiviso la title track del disco, potete ascoltarla qui:

La prima collaborazione tra la voce di “Because the Night” con il Soundwalk Collective risale al 2016 quando insieme, con "Killer Road", hanno omaggiato la poetessa e cantautrice tedesca Nico. L’opera principale di René Daumal, nella quale è contenuto il titolo del disco, è “Mount Analogue: A Novel of Symbolically Authentic Non-Euclidean Adventures in Mountain Climbing”. Al centro del testo, come potrete dedurre anche dal video che accompagna la title track, c’è il paragone tra la vita umana e una scalata alpinistica. Nel disco sono presenti anche, come ospiti, Charlotte Gainsbourg, Anoushka Shankar e Tenzin Choegyal.

Patti Smith tornerà a trovarci nel 2021: la cantautrice avrebbe dovuto fare tappa a Milano questo mese di luglio ma il live è stato posticipato a causa della pandemia di Covid-19. La data esatta della nuova performance ancora non è stata resa nota.