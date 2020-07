Beatles, le canzoni che Lennon e McCartney hanno dato ad altri (2): "Tip of my tongue"

Il 26 novembre 1962, giorno in cui furono registrate "Please Please Me" e "Ask Me Why", che poi finiranno sul secondo 45 giri dei Beatles, il gruppo provò anche una terza canzone, una composizione principalmente (o interamente) di Paul, "Tip Of My Tongue". Probabilmente non ne vennero effettuate registrazioni, o comunque non ne sono mai venute alla luce.

McCartney: “Oddìo... C’era sempre un paio di canzoni che non volevamo incidere perché pensavamo che non fossero molto buone; ma c’era anche qualcun altro che diceva: ‘La farò io, a me piace’. Questa è soprattutto mia, e me ne vergogno un po’. Sembra una di quelle che provavo a scrivere partendo da un’idea di titolo”. In un’intervista alla rivista "Merseybeat" il produttore usò toni diplomatici.

George Martin: “È un buon pezzo ma dovremo lavorarci un po’ per preparare un nuovo arrangiamento. Così com’è non mi soddisfa”.

In effetti, però, i Beatles non tornarono più su "Tip Of My Tongue". La canzone fu comunque recuperata pochi mesi più tardi da Epstein. Il manager stava tenendo d’occhio un giovane cantante di Liverpool, Thomas Quigley, che faceva parte del complesso dei Challengers. Epstein suggerì dapprima un cambio di nome in Tommy Quickly and The Stops, poi decise di far affiancare il cantante dai Remo Four e lo fece debuttare discograficamente proprio con "Tip Of My Tongue", che uscì a 45 giri il 30 luglio 1963 su etichetta Piccadilly. Sul lato B c’era "Heaven Only Knows", scritta da Barry Rapaport e Mitch Murray, l’autore di "How Do You Do It". Il disco non riuscì a entrare in classifica, a dispetto delle firme prestigiose della canzone del lato A. La falsa partenza non fu seguita da risultati migliori con i successivi 45 giri: uno nel 1963, "Kiss Me Now", e altri quattro nel 1964. Uno solo di questi, "Wild Side Of Life", uscito su etichetta Pye in ottobre, riuscì a entrare nella Top 40. A fine 1964 Tommy Quickly si ritirò dalle scene musicali; per qualche mese condusse un programma televisivo per ragazzi, "The Five O’Clock Club", poi nel gennaio 1966 lasciò del tutto il mondo dello spettacolo.

Quattro 45 giri con tutti brani inediti, e due album all’anno con quattordici canzoni ciascuno: questo era il piano di uscite discografiche concordato fra George Martin e Brian Epstein per i Beatles. Un’agenda onerosa, specie in considerazione dei continui impegni che affollavano le giornate del gruppo nei primi anni di attività. Eppure Lennon e McCartney, a volte insieme a volte separatamente, si dimostrarono autori assai prolifici, benché non sempre le canzoni di loro produzione fossero di primissima qualità e, forse e probabilmente proprio per questo, alcune non siano state registrate dai Beatles ma “gentilmente concesse” ad altri interpreti, spesso appartenenti alla scuderia di Brian Epstein. Di alcune delle canzoni che i Beatles hanno ceduto a terzi e non hanno mai pubblicato in proprio nel periodo 1962-1970, i provini sono stati inclusi nei tre dischi doppi di "Anthology" ("Hello little girl", "Like dreamers do", "That means a lot", "Step inside love", "Come and get it"); una è stata eseguita dai Beatles alla BBC ed è inclusa in uno dei due dischi doppi che raccolgono il materiale diffuso dall'emittente britannica ("I'll be on my way"); alcune sono riemerse come provino in studio nella ripubblicazione solo digitale "The Beatles Bootleg Recordings 1963" ("Bad to me", "I'm in love").

Le altre, che sono ascoltabili solamente nella versione degli interpreti a cui sono state affidate, le presentiamo in queste schede.

Per i completisti: non sono incluse in questa serie di articoli le canzoni scritte dal solo McCartney ("Catcall", "Penina", "Thingumybob", "Goodbye") benché firmate Lennon-McCartney.

Questo il piano delle uscite (evidenziati e cliccabili gli articoli già pubblicati).

"Love Of The Loved"

"Tip of my tongue"

"I'll keep you satisfied"

"World without love"

"One and one is two"

"Nobody I know"

"From a window"

"It's for you"

"I don't want to see you again"

"Woman"

Il testo di questa notizia è tratto, per gentile concessione dell'autore e dell'editore, da "Il libro (più) bianco dei Beatles", di Franco Zanetti, pubblicato da Giunti Editore, che contiene le storie di oltre trecento canzoni dei Beatles.