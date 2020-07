Beatles, le canzoni che Lennon e McCartney hanno dato ad altri (1): "Love of the loved"

Sarebbe interessante conoscere le ragioni per cui "Love Of The Loved", la terza composizione originale eseguita dai Beatles al provino Decca (le altre sono "Like Dreamers Do" e "Hello Little Girl"), non è stata inclusa – come le due precedenti – in "Anthology 1".

Nei ricordi di McCartney, la canzone – che è solitamente attribuita a lui solo – risale al periodo in cui aveva ottenuto la sua chitarra Zenith Modello 17, dando in cambio al negozio di Frank Hessy la tromba che gli era stata regalata da suo padre Jim; parliamo del luglio 1957. I Quarrymen avevano la canzone in repertorio, e anche i Beatles la suonavano al Cavern. Ai provini Decca la cantò Paul.

Bill Harry, fondatore della rivista "Mersey Beat", sostiene di aver chiesto una sera al Blue Angel, un jazz club di Liverpool, se i Beatles avessero qualche canzone adatta a Beryl Marsden (all’anagrafe Beryl Hogg), una giovane cantante locale. Lennon gli avrebbe risposto che "Love Of The Loved" sarebbe andata bene, ma Brian Epstein si oppose, perché voleva dare la canzone a un artista sotto contratto con lui. Infatti la canzone fu scelta per essere il 45 giri di debutto di Cilla Black.

Cilla Black: “L’avevo sentita tante volte al Cavern e quando andai in studio e mi fecero ascoltare quell’arrangiamento jazz con i fiati ci rimasi malissimo. Mi aspettavo che avrei cantato con l’accompagnamento di un gruppo, non con musicisti di studio. La sezione fiati era troppo perfetta. Avrei voluto qualcosa di più grezzo, il sound del Cavern. Qualche tempo dopo successe la stessa cosa con "It’s For Yo"u: nel demo che mi aveva dato Paul era una cosa diversa, quando si è trattato di registrarla era diventata un valzer jazz”.

Il 45 giri di "Love Of The Loved" nell’esecuzione di Cilla Black (che aveva sul retro "Shy Of Love", scritta da Robert Willis, autore di canzoni di Liverpool che poi divenne manager e marito di Cilla) uscito il 27 settembre del 1963, entrò nella classifica britannica ma non salì oltre il numero 35. I Beatles non provinarono mai la canzone in studio e nemmeno la eseguirono mai dal vivo alla BBC.

Caricamento video in corso Link



Quattro 45 giri con tutti brani inediti, e due album all’anno con quattordici canzoni ciascuno: questo era il piano di uscite discografiche concordato fra George Martin e Brian Epstein per i Beatles. Un’agenda onerosa, specie in considerazione dei continui impegni che affollavano le giornate del gruppo nei primi anni di attività. Eppure Lennon e McCartney, a volte insieme a volte separatamente, si dimostrarono autori assai prolifici, benché non sempre le canzoni di loro produzione fossero di primissima qualità e, forse e probabilmente proprio per questo, alcune non siano state registrate dai Beatles ma “gentilmente concesse” ad altri interpreti, spesso appartenenti alla scuderia di Brian Epstein. Di alcune delle canzoni che i Beatles hanno ceduto a terzi e non hanno mai pubblicato in proprio nel periodo 1962-1970, i provini sono stati inclusi nei tre dischi doppi di "Anthology" ("Hello little girl", "Like dreamers do", "That means a lot", "Step inside love", "Come and get it"); una è stata eseguita dai Beatles alla BBC ed è inclusa in uno dei due dischi doppi che raccolgono il materiale diffuso dall'emittente britannica ("I'll be on my way"); alcune sono riemerse come provino in studio nella ripubblicazione solo digitale "The Beatles Bootleg Recordings 1963" ("Bad to me", "I'm in love").

Le altre, che sono ascoltabili solamente nella versione degli interpreti a cui sono state affidate, le presentiamo in queste schede.

Per i completisti: non sono incluse in questa serie di articoli le canzoni scritte dal solo McCartney ("Catcall", "Penina", "Thingumybob", "Goodbye") benché firmate Lennon-McCartney.

Questo il piano delle uscite (evidenziati e cliccabili gli articoli già pubblicati).

"Love Of The Loved"

"Tip of my tongue"

"I'll keep you satisfied"

"World without love"

"One and one is two"

"Nobody I know"

"From a window"

"It's for you"

"I don't want to see you again"

"Woman"

Il testo di questa notizia è tratto, per gentile concessione dell'autore e dell'editore, da "Il libro (più) bianco dei Beatles", di Franco Zanetti, pubblicato da Giunti Editore, che contiene le storie di oltre trecento canzoni dei Beatles.