Nick Cave, l’emozionante trailer del live all’Alexandra Palace deserto

Il concerto è stato registrato il mese scorso e sarà trasmesso in streaming, a pagamento, il prossimo 23 luglio: il costo del “biglietto” per accedere in un deserto Alexandra Palace, a Londra, è di circa 18 euro. Da oggi Nick Cave ha messo a disposizione il trailer del live, così che i fan possano farsi un’idea della performance, battezzata “Idiot Prayer”, che sarà trasmessa su Dice. Eccolo:

Caricamento video in corso Link

A occuparsi del progetto è stato il regista Robbie Ryan e il filmato non rimarrà a disposizione dopo la proiezione del 23 luglio. Riportando alla mente quella performance, il leader dei Bad Seeds ha ricordato che, nella celebre West Hall della struttura, era circondato da “addetti alla prevenzione del Covid con nastri e termometri, tecnici delle luci e operatori di camera mascherati, tecnici dall’aspetto nervoso e grandi quantità di gel per le mani”. La voce di “Skeleton Tree” ha anche ricordato come “Idiot Prayer” chiuda la trilogia di film inaugurata da “20,000 Days on Earth” nel 2014 e portata avanti nel 2016 con “One More Time With Feeling”. Racconta così Nick Cave la genesi del progetto che ha poi preso forma in “Idiot Prayer”, stando a quanto riportato dal magazine britannico New Musical Express:

[…] ho iniziato a pensare all’idea non solo di registrare le canzoni ma di filmarle e così abbiamo iniziato a mettere insieme una piccola squadra, incluso il grande regista Robbie Ryan, il fonico Dom Monks, il montatore Nick Emerson con l’intenzione di filmare non appena fosse stato possibile tornare a farlo in qualche modo.

Nick Cave ha pubblicato lo scorso anno il suo ultimo album “Ghosteen”. L’artista avrebbe dovuto portare il disco in tour in questi mesi ma l’emergenza sanitaria ha fatto sì che la serie di live venisse posticipata nel 2021. Durante i giorni di isolamento dovuti al Covid-19 il rocker australiano ha scelto - con motivazioni precise spiegate qui – di non fare concerti in live streaming.