Concerti 2020, Placebo: riprogrammata nel 2021 la data di Mantova

È stato riprogrammato per il 29 giugno 2021 il concerto dei Placebo originariamente previsto il 14 luglio prossimo a piazza Sordello, a Mantova. La location, fa sapere il promoter Live Nation, resta invariata. I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per la nuova data. Chi dovesse ancora acquistarli può farlo su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate.

La band di Brian Moko ha pubblicato il suo ultimo album in studio, “Loud Like Love”, nel 2013. Il disco è uscito circa quattro anni dopo il precedente “Battle for the Sun”. La formazione britannica manca dai palchi della Penisola dallo scorso anno, quando i Placebo si sono esibiti al Medimex di Taranto e agli I-Days di Milano insieme a Noel Gallagher. A quest’ultima data era presente anche Rockol: potete leggere qui il nostro report del concerto.