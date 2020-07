Le Vibrazioni di nuovo sul palco (quattro mesi dopo Sanremo): la fotogallery

Sperano di poter annunciare presto altre date estive, dopo essere stati costretti a rinviare al 2021 gli appuntamenti del tour post-Sanremo nei teatri. Ma intanto ieri sera Francesco Sarcina e soci sono tornati a suonare dal vivo dopo quattro mesi di stop forzato: il live alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma è stato di fatto il primo de Le Vibrazioni dopo la partecipazione dello scorso febbraio al Festival di Sanremo con "Dov'è". Con l'ultimo album uscito due anni fa, i live di questa primavera - insieme al brano sanremese e il singolo "Per fare l'amore" - avrebbero dovuto rappresentare i biglietti da visita per il prossimo progetto della band milanese: tutto in stand-by a causa delle restrizioni legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Nel frattempo, Le Vibrazioni ripropongono dal vivo successi recenti e passati, da "Così sbagliato" a "In una notte d'estate", passando per "Vieni da me", "Ovunque andrò" e "Dedicato a te", la hit che all'inizio degli Anni Duemila lanciò il gruppo.

Caricamento gallery in corso Galleria fotografica {{ artistName }} - {{ title }} Foto di: {{ photographer }} Vai alla gallery completa {{ activePhoto.title }} Foto di: {{ activePhoto.photographer }}

Dopo una pausa lunga cinque anni, durante la quale i componenti della band si sono dedicati ad altri progetti (Sarcina ha avviato la sua carriera solista, Stefano Verderi ha fondato i Santa Margaret), i quattro musicisti si sono ritrovati in sala prove e sui palchi nel 2017, riprendendo da dove avevano lasciato. La partecipazione al Festival di Sanremo 2018 con "Così sbagliato" - sullo stesso palco, nel 2005, avevano presentato "Ovunque andrò" -, l'album "V" e una manciata di singoli, hanno scandito questi ultimi anni, fino al tour in programma questa primavera.

Le date del tour nei teatri sono state riprogrammate: si ripartirà il 14 gennaio 2021 da Catania, per chiudere a febbraio a Bologna. Questo il calendario aggiornato:

14 gennaio 2021 al Teatro Metropolitan di Catania (recupero della data del 20 maggio 2020)

15 gennaio 2021 al Teatro Impero di Marsala (recupero della data del 18 maggio 2020)

16 gennaio 2021 al Teatro Golden di Palermo (recupero della data del 19 maggio 2020)

18 gennaio 2021 al Teatro Augusteo di Napoli (recupero della data del 7 maggio 2020)

28 gennaio 2021 al Teatro Team di Bari (recupero della data del 5 maggio 2020)

29 gennaio 2021 al Teatro Rendano di Cosenza (recupero della data del 6 maggio 2020)

2 febbraio 2021 al Teatro Nazionale CheBanca! di Milano (recupero della data del 3 maggio 2020)

4 febbraio 2021 al Teatro Tuscany Hall di Firenze (recupero della data del 26 maggio 2020)

5 febbraio 2021 al Teatro Geox di Padova (recupero della data del 16 maggio 2020)

8 febbraio 2021 al Teatro EuropAuditorium di Bologna (recupero della data del 16 aprile 2020)

I biglietti precedentemente acquistati sono validi per le nuove date corrispondenti.

SCALETTA:

"Amore zen"

"L'amore mi fa male"

"Per fare l'amore"

"In una notte d'estate"

"Raggio di sole"

"Dimmi"

"Se"

"Dedicato a te"

"Ovunque andrò"

"Xunah"

"Pensami così"

"Insolita"

"Cambia"

"Dov'è"

"Vieni da me"

"Così sbagliato"

"Su un altro pianeta"