Concerti 2020, 1975: slitta a febbraio 2021 la data di Milano

Slitta per la seconda volta il concerto che i 1975 avrebbero originariamente dovuto mettere in scena nel marzo 2020, posticipato poi a ottobre 2020 e, infine, al 26 febbraio 2021, data in cui Matt Healy e soci si esibiranno al Fabrique di Milano. I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per il nuovo appuntamento. Per chi invece dovesse ancora acquistarli le prevendite sono già attive, al costo di 37€ + diritti di prevendita (posto unico), su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate.

La band, originaria del Cheshire britannico, ha pubblicato quest’anno il suo quarto album, “Notes on a Conditional Form” - qui la nostra recensione del disco -, capitanato dal singolo "People" al quale hanno fatto seguito i successivi "Frail State of Mind", "Me & You Together Song", "The Birthday Party", "Jesus Christ 2005 God Bless America", "If You're Too Shy (Let Me Know)" e “Guys”. I 1975 mancano dai palchi italiani dallo scorso anno, quando il gruppo ha portato la sua musica all’interno della rassegna Milano Rocks del capoluogo lombardo.