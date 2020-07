Kanye West, una canzone per la madre: ascolta ‘Donda’

È dedicata a sua madre la nuova canzone di Kanye West, “Donda”, il brano che il rapper statunitense ha condiviso ieri, 12 luglio, accompagnato dal suo video. Potete ascoltare il pezzo qui:

Caricamento video in corso Link

Donda era il nome della madre di Kanye Omari West, nata il 12 luglio 1949 e venuta a mancare nel novembre 2007: l’artista ha voluto ricordarla con “Donda” nel giorno in cui avrebbe compiuto, se fosse ancora in vita, 71 anni. La voce di Donda è presente nel pezzo, mentre recita il testo di “Sound Of Da Police” di KRS-One. La canzone, pubblicata nel 1993, fa parte dell’album del rapper “Return of the Boom Bap” e denuncia le brutalità della polizia americana. Sul suo profilo, il rapper e produttore di Atlanta ha accompagnato la canzone con le parole “con amore, in memoria, della mia incredibile mamma nel giorno del suo compleanno. Mia mamma recita i testi di KRS1. Questa canzone s’intitola DONDA”.

Non è chiaro se “Donda” entrerà a far parte del prossimo album di Kanye West, “God’s Country”, già anticipato dal singolo, con il featuring di Travis Scott, “Wash Us In The Blood”: vi avevamo fatto ascoltare la canzone, disponibile dallo scorso mese di giugno, qui. Passando dalla musica alla politica, nei giorni scorsi il rapper di “The Life of Pablo”, ha annunciato la sua intenzione di prendere parte alla corsa alla Casa Bianca.