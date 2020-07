Will.i.am sulla candidatura di Kanye West a presidente: ‘Una cosa pericolosa con cui giocare’

A seguito della candidatura di Kanye West a presidente degli Stati Uniti, annunciata dallo stesso rapper via social lo scorso 5 luglio, hanno iniziato ad arrivare le prime reazioni delle star della musica statunitense alla corsa per la poltrona della Casa Bianca del musicista di Atlanta. Oltre al commento di Katy Perry, è giunto oggi -12 luglio - anche quello di Will.i.am. A margine di un’’intervista concessa al Mirror, il 45enne artista - noto soprattutto come fondatore e produttore dei Black Eyed Peas - ha espresso la propria opinione sulle aspirazioni politiche di Kanye West.

Will.i.am, sulla decisione dell’artista di Atlanta, ha detto:

“È una cosa pericolosa con cui giocare. Se non fai sul serio, non ci scherzi, specialmente ora.

Ma che cazzo, seriamente, non so nemmeno che tipo di servizio alla comunità offri”.

Il frontman dei Black Eyed Peas, affermando che lui non ha bisogno di candidarsi a presidente per attuare il cambiamento nel mondo e rivelando che si sta impegnando molto per fare la differenza nella vita dei bambini, ha spiegato:

“Ci sono tanti modi per aiutare le nostre comunità oltre alla politica e non c'è bisogno di candidarsi a presidente per migliorare la vita delle persone. Negli ultimi 11 anni sono tornato nel ghetto da dove vengo e ho fondato una scuola. Ho iniziato con 65 bambini - ora ho 720 bambini e in continua crescita”.

Will.i.am, successivamente, ha raccontato: “I nostri ragazzi sono andati in college che probabilmente non avrebbero mai immaginato, o che nessuno pensava, a studiare - in università come Dartmouth, Brown, Stanford, UCLA - cose che probabilmente non avresti mai pensato avrebbero studiato, come bioscienza, ingegneria, robotica e informatica”. Ha poi detto: “Quindi non devi essere un politico per proteggere i giovani. Politica, no. Preferisco fare quello che faccio e fare il più possibile”.