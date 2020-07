Ghali aggredito in casa da una ragazza di 22 anni

Come riportato da alcune testate locali, ieri sera - 11 luglio - il rapper milanese di origini tunisine è stato aggredito nella propria abitazione a Buccinasco (alle porte di Milano) da una ragazza di 22 anni. Stando alle ricostruzioni dell’accaduto, la giovane, proveniente da un paese in provincia di Benevento, ha raggiunto il Milanese in treno e successivamente si è intrufolata nel giardino della casa di Ghali. Quando la voce di “Good times” è rincasata, la ragazza ha iniziato a distruggere vasi e oggetti che le sono capitati a tiro. Successivamente ha insultato e cercato di aggredire Ghali.

La 22enne, che ha dichiarato di essere una fan del rapper e di aver il desiderio di incontrarlo, è stata poi bloccata dai carabinieri della Compagnia di Corsico e dagli agenti della polizia locale giunti sul posto poco dopo l’accaduto. Dopo l’arrivo dell’ambulanza, la ragazza ha ricevuto le prime cure mediche ed è stata poi portata al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Milano.

L'edizione meneghina del Corriere della Sera online riporta che la giovane è stata portata in ospedale per accertamenti e per una visita psichiatrica, a causa del suo comportamento fuori controllo. Non si conoscono ancora i motivi che hanno spinto la ragazza, denunciata a piede libero per danneggiamento e violazione di domicilio, a fare irruzione nel giardino della famiglia del rapper e ad aggredire Ghali.

Lo scorso 21 febbraio il rapper ha pubblicato il suo secondo album in studio, "DNA" (leggi qui la nostra recensione), che include, tra gli altri brani, i singoli "Flashback", "Boogieman" e "Good times". Il 29 giugno Ghali ha presentato dal vivo la sua ultima fatica discografica a Düsseldorf, in occasione del concerto andato in scena in Germania con la modalità del drive-in.