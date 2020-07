Katy Perry contro Kanye West: 'Lui presidente degli Usa? Troppi inesperti in quel ruolo'

Arrivano le prime reazioni delle star della musica statunitense alla notizia della candidatura di Kanye West a presidente degli Stati Uniti. Tra i primi big a commentare la notizia, lanciata dallo stesso rapper via social la scorsa settimana, c'è Katy Perry, che pur senza scomporsi non ha mancato di lanciare qualche frecciatina a Kanye.

La popstar californiana, che il prossimo mese tornerà sulle scene discografiche con il nuovo album "Smile" (il primo dopo "Witness", che nelle vendite - per sua stessa ammissione - non era riuscito a ripetere i numeri dei precedenti "One of the boys", "Teenage dream" e "Prism", il tris che tra il 2008 e il 2013 le aveva permesso alla cantante di scalare le classifiche internazionali), a margine di un'intervista concessa ai microfoni dell'emittente radiofonica britannica Hits Radio, ha detto - rispondendo a una domanda dello speaker sulla candidatura del rapper:

"Col senno di poi, ciò che abbiamo capito è che l'incarico di presidente è più adatto a qualcuno con esperienza alle spalle, un professionista nel suo campo. Penso che abbiamo visto e imparato dall'esperienza che quando quel ruolo non è ricoperto da professionisti, la cosa può diventare un po' folle".

Katy Perry ha poi aggiunto: