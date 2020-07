Claudio Baglioni canta per le vittime del coronavirus a Roma. Video

Claudio Baglioni canta per le vittime del coronavirus a Roma. Il cantautore romano ha partecipato ieri sera, sabato 11 luglio, ad un evento ospitato in Piazza del Viminale che lo ha visto esibirsi insieme alla Banda della Polizia di Stato per ricordare quanti hanno perso la vita in questi mesi a causa del Covid-19.

La serata non prevedeva la presenza di pubblico - anche se curiosi e passanti hanno avuto comunque modo di assistere allo show - e per questo non era stata promossa come un vero e proprio concerto: si trattava di una cerimonia - battezzata "Grazie a nome di tutti" - trasmessa in diretta su Facebook sulla pagina della Polizia di Stato e su YouTube, con la partecipazione di Baglioni (e, oltre a lui, anche del sassofonista Stefano Di Battista). Di fronte al premier Giuseppe Conte, al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, al capo della Polizia e Direttore generale della Pubblica Sicurezza Franco Gabrielli, alla sindaca di Roma Virginia Raggi e ad altre figure istituzionali, Baglioni ha fatto ascoltare - accompagnato dai membri della Banda Musicale della Polizia di Stato - alcuni dei suoi successi, da "Strada facendo" a "Mille giorni di te e di me", passando per "Avrai".

L'estate del 2020 avrebbe dovuto segnare il ritorno di Claudio Baglioni sui palchi: il cantautore aveva annunciato una serie di concerti in programma alle Terme di Caracalla (e avrebbe poi riproposto lo show anche al Teatro Greco di Siracusa e all'Arena di Verona). Le restrizioni legate all'emergenza Covid-19 hanno spinto gli organizzatori e Baglioni a rinviare gli appuntamenti al prossimo anno.