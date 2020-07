Eddie Vedder gioca a baseball mentre fa surf (ma cade in acqua)

Giocare a baseball facendo surf. Difficile - se non impossibile - non trovate? Ha provato a farlo Eddie Vedder, facendosi riprendere con il cellulare e pubblicando poi il video sui suoi canali social ufficiali. Un'idea bizzarra, ma per una buona causa. Il leader dei Pearl Jam ha deciso di aderire alla #TrickSHot4Snowy, una challenge lanciata per aiutare il direttore generale della squadra di hockey canadese dei Calgary Flames, a cui è stata recentemente diagnosticata la Sclerosi laterale amiotrofica. Sportivi e star del mondo dello spettacolo hanno deciso di stargli accanto lanciando una challenge virtuale e rendendosi protagonisti sui social di curiose performance per invitare i rispettivi fan a donare alle organizzazioni che si occupano di ricerca contro la malattia. E Vedder, tirato in ballo da Theo Epstein, dirigente degli Chicago Cubs, la sua squadra di baseball del cuore, non si è tirato indietro.

Per la sua performance, il frontman dei Pearl Jam si è fatto riprendere mentre cavalcava le onde su una tavola da surf legata ad una barca, stringendo tra le mani una mazza da baseball. Qualcuno, dall'imbarcazione, gli ha lanciato una palla e Vedder l'ha colpita. Peccato non sia riuscito a mantenere l'equilibrio, cadendo in acqua.