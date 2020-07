Bruce Springsteen racconta le sue estati del cuore

Bruce Springsteen torna a connettersi con i fan via etere. Sulla E Streeet Radio, il canale tematico della piattaforma SiriusXM, è in arrivo un nuovo show del Boss del New Jersey, un nuovo episodio della serie avviata negli scorsi mesi durante la quarantena. Stavolta il rocker racconta le sue estati del cuore e le sue canzoni estive preferite.

Lo show, battezzato "Summertime, summertime", andrà in onda mercoledì 15 luglio. Ad annunciarlo è stato il dj della E Street Radio Jim Rotolo, anticipando che Springsteen racconterà alcune delle sue storie preferite dell'infanzia e dell'adolescenza nel New Jersey e svelerà i titoli delle sue canzoni estive preferite.

Già lo scorso 17 giugno il Boss aveva anticipato di aver preparato un episodio della serie tutto dedicato all'estate, ma di aver deciso poi di rinviarne la messa in onda perché riteneva di cattivo gusto far ascoltare brani estivi con gli ospedali americani ancora sotto emergenza Covid-19.