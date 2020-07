Joy Division: Peter Hook annuncia un evento sui social per i 40 anni di ‘Closer’

In occasione del quarantesimo anniversario dall'uscita del disco “Closer” della band di Ian Curtis, Peter Hook presenterà un evento sui social dedicato all’album del gruppo britannico, originariamente pubblicato il 18 luglio 1980 - due mesi dopo la scomparsa del frontman dei Joy Division, deceduto il 18 maggio 1980.

Come annunciato attraverso un post pubblicato sul profilo social di Peter Hook & The Light, il prossimo 18 luglio si terrà un “listening party”, a cui i fan potranno partecipare - si legge nel messaggio condiviso in rete - semplicemente ascoltando il secondo album in studio dei Joy Division dalle 23 (ora italiana) del prossimo sabato e seguendo i tweet che condividerà il 64enne musicista sul proprio profilo Twitter, a questo indirizzo.

L’evento dedicato a “Closer” dei Joy Division - di cui sarà pubblicata la ristampa il prossimo 17 luglio - farà parte della seria “Tim’s Twitter Listening Party”, lanciata da Tim Burgess all’inizio della pandemia da Coronavirus e che, nel corso delle sessioni precedenti, ha ospitato diversi gruppi come i Vaccines, i Wolf Alice, i Supergrass e molti altri.

Lo scorso maggio è stato condiviso in rete un film-concerto di Peter Hook, caratterizzato da filmati relativi alle esibizioni dell'ex Joy Division con la sua nuova band The Light dedicate al repertorio del gruppo di Ian Curtis.