Kirk Hammett: ‘Quando mi telefonarono per unirmi ai Metallica ero seduto sul cesso’

Kirk Hammett, già membro fondatore degli Exodus - band formatasi nel 1979 -, si è unito ai Metallica nel 1983, per prendere parte alle registrazioni dell’album di debutto dei Four Horsemen, “Kill 'Em All”, dopo l’allontanamento di Dave Mustaine dal gruppo capitanato da James Hetfield. In un’intervista del 2014 rilasciata a Metal Hammer, precedentemente mai pubblicata, Hammett ha raccontato il momento in cui gli è stato comunicato che sarebbe entrato a far parte dei Metallica.

Il chitarrista dei Four Horsemen ha raccontato:

“Era l’1 aprile, il giorno del pesce d’aprile, ed ero seduto sul cesso. Ho ricevuto la chiamata da Mark Whittaker [tecnico del suono dei Metallica], e dopo ho riattaccato. Pensavo tipo: ‘Non posso credere di aver appena ricevuto questa telefonata. Era uno scherzo per il pesce d’aprile?’ Un paio di giorni dopo ho ricevuto questo nastro da loro, ma avevo già il demo e conoscevo già due terzi delle canzoni contenute in esso”.

Unendosi ai Metallica, Kirk Hammett si vide costretto ad abbandonare gli Exodus. Ripensando alla reazione che ebbero i componenti del gruppo da lui co-fondato quando era adolescente, il chitarrista dei Four Horsemen ha narrato:

“Lo dissi ai ragazzi degli Exodus e loro si incazzarono. Erano incazzati. Ricordo che Paul Baloff era così arrabbiato che mi versò una birra in testa. Lui disse: ‘Non posso credere che stai facendo questo, Kirk.’ Poi mi rovesciò la sua birra sulla testa. Ho solo risposto: ‘Sì, sì, lo so…’”.

A margine di un'altra intervista per Metal Hammer, il chitarrista californiano ha svelato che la canzone “Trapped under ice” presenta un riff che Hammett ha originariamente scritto per un pezzo degli Exodus, “Impaler” - incluso nell’album live “Another lesson in violence” del 1997 e successivamente incluso in “Tempo of the damned” del 2014. L’addetto alle sei corde ha, inoltre, spiegato di non aver alcun rimorso nell’aver riutilizzato riff, nati per i pezzi del suo precedente gruppo, ma di “essersi sentito in colpa” per aver lasciato gli Exodus.