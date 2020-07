Kiss, Paul Stanley: ‘Quando ho conosciuto Gene Simmons non mi piaceva molto, poi…’ 

Ospite del settimo episodio di “Live From Nerdville With Joe Bonamassa”, il chitarrista dei Kiss ha parlato del suo rapporto e della sua continua collaborazione con Gene Simmons. Paul Stanley, raccontando del suo legame con il compagno di band, ha detto:

“Quando ho incontrato Gene non mi piaceva particolarmente. Ma c'era il pragmatismo coinvolto. Devi dare la priorità e capire cosa è più importante per te per raggiungere il tuo obiettivo. E sapevo che io e Gene eravamo molto più forti insieme che io da solo. Non sono sicuro che lui questo lo sapesse, ma è diventato irrilevante”.

L’addetto alle sei corde della band di “Dynasty” ha poi spiegato:

“Era come: ‘Come faccio ad arrivare dove voglio andare? Come posso ottenere ciò che voglio?’ E Gene era fondamentale. Ed eccoci qui più di 50 anni dopo. È sorprendente. Abbiamo creato qualcosa che sembra sopravviverà a noi”.

Lo scorso mese di giugno i Kiss, che avrebbero dovuto esibirsi sul palco dell’Arena di Verona il 13 luglio 2020 in occasione dell’ultima tournée della band di "I was made for lovin' you”, hanno comunicato, attraverso un post condiviso sui social, la decisione di posticipare il tour europeo. “Continueremo a monitorare la situazione e riprogrammare le date il prima possibile”, si leggeva nel messaggio pubblicato su Instagram da Gene Simmons e soci.