Elton John e l’ultimo concerto prima dell’operazione alla gola: il video del live del 1986

Come ricordato dal musicista di Pinner, attraverso un post pubblicato su Instagram per annunciare il nuovo appuntamento con la serie di concerti d’archivio di Elton John - lanciata per raccogliere fondi da destinare al fondo istituito dalla sua organizzazione no-profit per aiutare e tutelare le persone affette da HIV durante l’emergenza Coronavirus - nel 1987 la voce di “Tiny Dancer” dovette sottoporsi a un'operazione alla gola per un tumore benigno. Solo tre settimane prima dell’intervento Elton John portò in scena una serie di concerti sul palco del Sydney Entertainment Centre, in Australia, accompagnato da un’orchestra di 88 elementi. Ricordando attraverso un post pubblicato su Instagram lo show andato in scena in Australia il 14 dicembre 1986, il musicista di Pinner ha svelato che, in vista della complicata operazione, era “preoccupato che non avrei mai più cantato” e ha aggiunto: “Beh, se così fosse stato, avrei chiuso in bellezza”.

“Gli outfit di Bob Mackie progettati per me erano favolosi”, ha scritto Elton John nel post condiviso sui social per annunciare la pubblicazione su YouTube del video dell’esecuzione live di “Bennie and the Jets”, che vede il musicista esibirsi con una grossa parrucca viola sul palco del Sydney Entertainment Centre in occasione del suo ultimo concerto prima dell’operazione alla gola. Elton John ha poi aggiunto: “E sono incredibilmente orgoglioso del mondo in cui le canzoni mie e di Bernie Taupin sono state adattate per essere eseguite con l’orchestra di 88 elementi, la Melbourne Sydney Orchestra”.

Durante i concerti del “Tour De Force Tour” di Elton John, la tournée australiana che ha visto il musicista britannico andare in scena con la Melbourne Symphony Orchestra nel 1986, la voce di “I'm still standing” - come sottolineato nella didascalia che accompagna il video disponibile su YouTube dalle 18 (ora italiana) di oggi, 11 luglio, e riportato più avanti, in cui è possibile vedere il filmato integrale dello show - il musicista britannico propose dal vivo alcune canzoni tratte dai suoi primi album, molte delle quali non eseguiva live da quasi 15 anni.

Ecco la scaletta:

Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding (Registrata)

One Horse Town

Rocket Man (I Think It's Going to Be a Long, Long Time)

The Bitch Is Back

Daniel

A Song for You (Leon Russell cover)

Blue Eyes

I Guess That's Why They Call It the Blues

Bennie and the Jets

Heartache All Over the World

Sad Songs (Say So Much)

This Town

I'm Still Standing

Con la Melbourne Symphony Orchestra

Sixty Years On

I Need You to Turn To

The Greatest Discovery

Tonight

Sorry Seems to Be the Hardest Word

The King Must Die

Cold as Christmas (In the Middle of the Year)

Take Me to the Pilot

Carla/Etude

Tiny Dancer

Have Mercy on the Criminal

Slow Rivers

Madman Across the Water

Don't Let the Sun Go Down on Me

Candle in the Wind

Burn Down the Mission

Your Song

Saturday Night's Alright for Fighting