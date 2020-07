Vasco Rossi reinterpreta la copertina di ‘Abbey Road’ dei Beatles: foto

Il rocker di Zocca sta trascorrendo il periodo estivo a Rimini, cittadina romagnola che anche quest’anno avrebbe dovuto ospitare le prove di Vasco Rossi del suo tour “Vasco non stop live festival” - rimandato al 2021 a causa dell’emergenza Covid-19. Attraverso i propri profili social ufficiali, il Blasco condivide con i fan alcuni momenti delle sue giornate, pubblicando foto che lo vedono spesso in compagnia di amici o volti noti, come gli scatti che lo hanno ritratto a cena con Valentino Rossi.

Oggi, 11 luglio, Vasco Rossi ha pubblicato un paio di storie su Instagram che mostrano il rocker impegnato ad attualizzare e a reinterpretare a modo suo lo scatto realizzato da Iain Mcmillan l'8 agosto del 1969 per la copertina di “Abbey Road” dei Beatles.

Nella prima storia, pubblicata sui social e accompagnata dalla didascalia “Cartoline da Abbey Road Rimini”, vengono proposti uno scatto del Blasco, immortalato con indosso la mascherina - come richiesto dalle misure per contrastare la diffusione del Coronavirus - e intento ad attraversare sulle strisce pedonali, e un fotomontaggio della fotografia fatta da Mcmillan. I Fab Four, infatti, in questo caso indossano anche loro la mascherina.

La seconda storia condivisa da Vasco su Instagram, invece, propone una versione alternativa dello scatto utilizzato per la copertina di “Abbey Road” con il rocker che si “unisce” ai quattro componenti della band di Liverpool. L’immagine vede i Beatles e il Blasco intenti ad attraversare la strada sulle strisce pedonali ad Abbey Road a Londra - nella direzione opposta rispetto a quella della fotografia utilizzata come artwork del disco di Lennon e soci - vicino agli studi di registrazione in cui venne inciso il penultimo album in studio dei Fab Four.

Recentemente Ringo Starr ha pubblicato sul suo profilo Instagram un meme, proprio sulla copertina dell’album dei Beatles “Abbey Road”, riferito al periodo attuale caratterizzato dall’emergenza Coronavirus in cui è richiesto l’uso della mascherina per uscire di casa.