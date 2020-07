Nick Cave su Nina Simone e la sua versione del brano di George Harrison: 'La voce di cui abbiamo bisogno'

Attraverso il proprio sito, il cantautore australiano raccoglie domande dei suoi fan e risponde loro offrendo personali punti di vista o opinioni. In uno dei suoi recenti Red Hand Files, Nick Cave ha risposto a una domanda di Damian da Melbourne, Australia, che ha chiesto qual è la “canzone di protesta” che il cantautore ammira “per il modo in cui è stata scritta o arrangiata”. Nel rispondere, Cave ha elogiato Nina Simone e la sua la versione live di “My Sweet Lord” di George Harrison, inclusa nell’album dal vivo dell’iconica cantante del 1972, “Emergency Ward!”.

Sottolineando che il disco di Nina Simone è stato “per sua stessa ammissione, la sua risposta di opposizione alla guerra del Vietnam”, Nick Cave ha spiegato:

Il cantautore australiano ha poi aggiunto:

“Questa interpretazione è un’emozione gospel da brivido, con mantra, selvaggi battiti di mani sincopati e strane urla di sottofondo, per gentile concessione del Bethany Baptist Church Junior Choir del South Jamaica di New York. Il canto del mantra ‘Hare Krishna’ è stato rimosso e sono stati aggiunti altri ‘Hallelujah’ mentre Nina torna alle sue radici da Metodista e proclama: ‘I really want to see you, Lord. But it takes so long’. E più avanti: ‘Il mondo ha bisogno di te. Non vuoi mostrarti, Signore?’”.