Ligabue condivide un video in ricordo del proprietario del Bar Mario: ‘Ciao Marietto'

Il rocker di Correggio, attraverso un video pubblicato sui social, ha condiviso il proprio messaggio di saluto rivolto a Mario Zanni, scomparso nei giorni scorsi all’età di 80 anni e che a lungo aveva gestito il Bar Mario cantato da Ligabue in sue diverse canzoni. Per ricordare Zanni, già proprietario del locale a San Martino in Rio raccontato dal cantautore reggiano in molti suoi brani, il Liga ha condiviso un breve messaggio in cui si legge:

“Ciao Marietto. Grazie. Ora riposati.”

Il post pubblicato su Facebook da Ligabue è accompagnato da un filmato tratto da un’intervista rilasciata anni fa da Mario Zanni, in cui il barista del Bar Mario non solo confermava l’esistenza del locale che ha ispirato le storie narrate dal rocker nelle sue canzoni ma ricordava anche alcuni aneddoti legati al cantautore. “Io sono Mario, questo è il mio bar ed è una balla che Ligabue va in giro a dire che il Bar Mario non esiste, che erano tutte fantasie”, narrava Zanni in dialetto locale, come testimoniato nel video riportato di seguito. “Io è dieci anni che sono qui e il signor Ligabue veniva qua quando ha cominciato con quei ragazzi con cui si metteva a fare sto complesso. Poi dopo è partito nel firmamento dei cantanti”.

Il Bar Mario non è stato menzionato da Ligabue solo nella canzone del cantautore reggiano che prende il titolo dal nome del locale, molti altri brani del rocker presentano riferimenti al locale - negli anni diventato meta di pellegrinaggio per i fan del Liga - come, per esempio, “Walter il mago”, “I duri hanno due cuori” e “Certe notti”.