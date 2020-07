Mick Jagger ha deciso di trascorrere un lungo periodo in Toscana

Neanche un mese fa era stata data la notizia secondo cui il frontman dei Rolling Stones sembrava intenzionato a lavorare a nuove canzoni presso “una villa isolata, vicina a Firenze, dove trasferirsi con la famiglia”. Qualche giorno fa, stando a quanto riferito dal Corriere della Sera - che cita l’edizione locale di Il Tirreno -, Mick Jagger è stato avvistato insieme alla compagna e alcuni amici nei pressi di Castagneto Carducci, borgo a sud di Livorno, dove il leader della band di “Let it bleed” ha deciso di trascorrere un lungo periodo. Jagger, che come riportato dal quotidiano milanese resterà in Toscana per almeno quattro mesi, è ospite del conte Manfredi della Gherardesca nel casale di Montepergoli di Sopra.

“Mick è innamorato di questa regione e di Castagneto Carducci in particolare”, ha detto un amico del frontman dei Rolling Stones, in una dichiarazione ripresa dal Corriere della Sera. “E, dopo le polemiche con il presidente Donald Trump, ha deciso di cambiare aria”.

La band capitanata da Mick Jagger e Keith Richards - che recentemente ha intimato al Presidente degli Stati Uniti di smetterla di usare le sue canzoni in occasioni pubbliche e ha annunciato che se lo avrebbe rifatto la formazione britannica sarebbe passata alle vie legali, anche se l'iniziativa del gruppo è sospesa in un limbo legislativo - ha pubblicato lo scorso 9 luglio il nuovo singolo “Criss cross”, un'outtake di "Goats head soup", che negli anni è circolata tra i fan in versione pirata.

Il prossimo 4 settembre arriverà sui mercati un cofanetto dedicato all'album degli Stones del 1973, che sarà pubblicato in diversi formati, tra cui due box set LTD Edition. I due cofanetti e le doppie edizioni deluxe di “Goats Head Soup”, tra le altre cose, includeranno dieci bonus track, con versioni alternative, outtakes e tre tracce inedite, compreso il più recente singolo condiviso dai Rolling Stones - secondo brano inedito in otto anni di Jagger e soci, dopo "Living in a ghost town", la canzone uscita lo scorso 23 aprile -, "Scarlet" (con la partecipazione di Jimmy Page dei Led Zeppelin) e "All the rage”. I due box set conterranno anche l'album live registrato durante uno show in Belgio nell'autunno 1973, “Brussels Affair”.