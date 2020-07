Beyoncé sostiene le attività economiche degli afroamericani con un fondo

Attraverso la sua fondazione, la BeyGood, la 38enne artista statunitense Beyoncé ha lanciato un fondo per concedere sovvenzioni alle attività economiche gestite da persone afroamericane.

Avviato in collaborazione con l’associazione per i diritti civili negli Stati Uniti fondata in aiuto degli afroamericani, la National Association for the Advancement of Colored People, il Black-Owned Small Business Impact Fund - come riferito sul sito della NAACP - è stato istituito per “sostenere le piccole comunità imprenditoriali che sono state direttamente colpite dai recenti eventi in tutto il paese”. Le sovvenzioni, del valore di 10mila dollari - si legge ancora - “saranno offerte alle piccole imprese di proprietà di persone afroamericane in città selezionate per aiutare e sostenere le imprese durante questo periodo”.

Lo scorso mese di aprile la cantante, attraverso la sua fondazione fondata nel 2013 e in collaborazione con il fondatore di Twitter Jack Dorsey, ha donato sei milioni di dollari ai servizi di salute mentale durante il Coronavirus.