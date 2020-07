Shavo Odadjian (System of a Down) e l’esibizione, a distanza, con i Sepultura: video

L’ultimo episodio di “SepulQuarta” della band thrash metal brasiliana, che ogni settimana condivide in rete il filmato di una performance virtuale che vede i vari componenti dei Sepultura esibirsi a distanza, è stato caratterizzato dalla partecipazione di Shavo Odadjian dei System of a Down e del chitarrista dei Titãs Tony Bellotto.

Il bassista del gruppo di “Toxicity” e l’addetto alle sei corde della formazione di San Paolo si sono uniti ai Sepultura per il loro più recente appuntamento trasmesso in streaming per una sessione di domande e risposta e per eseguire dal vivo - ma a distanza - due brani. Come testimoniato dal video riportato più avanti, la band formatasi a Belo Horizonte, Odadjian e Bellotto hanno proposto una versione live della canzone “Biotech is Godzilla” dei Sepultura e di “Polícia” dei Titãs. La cover di quest’ultimo brano è stata più volte proposta dal vivo dalla band thrash metal brasiliana, che ha incluso una propria rivistazione del pezzo nel disco “Blood-Rooted” del 1997 e nella versione estesa del 2017 del suo album “Chaos A.D.”.

“Tony è un caro amico ed è l’autore di ‘Polícia’, una canzone che abbiamo portato in giro in tutto il mondo suonandola in tour”, ha raccontato il chitarrista dei Sepultura Andreas Kisser - come riportato da Consequence of Sound. Ha aggiunto: “Shavo lo conosciamo dal primo grande tour dei System of a Down nel 1998, che si sono esibiti aprendo i concerti degli Slayer e dei Sepultura in Europa. È stato uno sballo!”.