Ozzy Osbourne torna in TV con una nuova serie sui fenomeni paranormali

La famiglia Osbourne, non al completo però, tornerà sul piccolo schermo con una nuova serie televisiva, che debutterà il prossimo 2 agosto e sarà trasmessa sul canale americano Travel Channel. L’ex Black Sabbath Ozzy Osbourne, sua moglie Sharon e il figlio Jack saranno i protagonisti delle otto puntante di “The Osbournes Want to Believe”, reality che li vedrà indagare e discutere sull’autenticità di alcuni fenomeni paranormali.

Durante le puntate dello show - girate in gran parte presso l’abitazione della famiglia Osbourne nel corso del periodo di lockdown imposto per arginare l'emergenza sanitaria da Covid-19 - il figlio più giovane di Ozzy Osbourne cercherà di convincere i suoi genitori dell’esistenza del paranormale, mostrando a suo padre e a sua madre filmati su eventi misteriosi come video sugli ufo, sui poltergeist e su entità non identificabili.

“Ero un grande fan di X-Files - il più grande nerd di sempre”, ha raccontato Jack Osbourne a Variety, parlando del suo interesse verso i fenomeni paranormali. “Ho letto tutti i libri, ho visto tutti i film. Per me, fin da bambino, era come un hobby da nerd - il paranormale, gli ufo e i fantasmi”.

La serie sarà caratterizzata dall’assenza delle due figlie di Ozzy, Kelly e Aimee. Quest’ultima non aveva preso parte neanche a "The Osbournes”, reality show che tra il 2002 e il 2005 ha visto protagonisti il padrino dell’heavy metal e parte della sua famiglia. Per il momento, non non sono state comunicate informazioni in merito alla distribuzione del reality show nel resto del mondo.

L’ex Black Sabbath ha pubblicato lo scorso 21 febbraio il suo ultimo album, "Ordinary man" (leggi qui la nostra recensione), ideale seguito del precedente “Scream”, datato 2010.