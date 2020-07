Le brevi di oggi, 10 luglio – parte 2: Lil Nas X, Bettye LaVette, Flaming Lips, Dua Lipa

Dua Lipa ha pubblicato il video che accompagna “Hallucinate”. Il brano è il quarto singolo estratto dall’ultimo album della popstar, “Future Nostalgia” (leggi qui la nostra recensione), uscito lo scorso 27 marzo.

Guarda la clip:

**********

I Flaming Lips hanno condiviso il nuovo singolo “Dinosaurs on the Mountain”. Il brano è estratto dal nuovo album della band di Wayne Coyne, “American Head”, che uscirà il prossimo 11 settembre e includerà 13 tracce - tra cui la canzone pubblicata oggi, 10 luglio, e i singoli già noti, “Flowers of Neptune 6” e “My Religion Is You”.

Ecco il video di “Dinosaurs on the mountain”:

**********

Bettye Lavette ha condiviso oggi - 10 luglio - una nuova anticipazione tratta dal suo prossimo lavoro discografico. Il nuovo singolo è “One More Song”, brano scritto da Sharon Robinson.

L’album “Blackbirds” - già anticipato dalla cover del brano reso popolare da Billie Holiday, “Strange Fruit" - uscirà il prossimo 28 agosto e conterrà brani interpretati dalla 74enne cantante soul statunitense di alcune leggende della musica nera come, tra le altre, Dinah Washington, Nina Simone, Nancy Wilson, Della Reese e Ruth Brown.

**********

Lil Nas X ha pubblicato sui social un video, accompagnato dalla didascalia che recita: “Call me by your name”, che lo vede rappare una sua canzone inedita.

CALL ME BY YOUR NAME ☎️❣️ pic.twitter.com/Za6UU63oSh — nope (@LilNasX) July 9, 2020

Nei giorni scorsi, attraverso un post pubblicato su Twitter, il rapper aveva informato i fan di aver “quasi finito” il suo nuovo album di inediti.