Bon Jovi, un nuovo singolo su George Floyd e le proteste negli Usa: ascolta

“American Reckoning” è il titolo del nuovo singolo di Jon Bon Jovi e soci, attraverso il quale la band statunitense rende omaggio a George Floyd, raccontando le proteste insorte negli Stati Uniti a seguito della morte dell’afroamericano scomparso lo scorso 25 giugno e la situazione attuale.

“Mi ha commosso scrivere ‘American Reckoning’ come un testimone della storia”, ha detto il leader dei Bon Jovi in una dichiarazione ripresa dalla rivista statunitense Rolling Stone. Ha aggiunto:

"Credo che il più grande dono di un artista sia la capacità di usare la propria voce per parlare di questioni che ci commuovono”.

I proventi del brano - pubblicato oggi, 10 luglio, e disponibile all’ascolto nel video riportato di seguito - ricavati dai download saranno devoluti a favore della Equal Justice Initiative di Bryan Stevenson fino al prossimo 31 dicembre.

Anche se registrata dopo le altre tracce del nuovo album della band di Jon Bon Jovi - la cui uscita è stata posticipata al prossimo autunno a causa dell’emergenza Coronavirus - la canzone “American Reckoning” sarà inclusa in "Bon Jovi 2020”, ideale seguito di "This house is not for sale" del 2016.