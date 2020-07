Alanis Morissette, nuova anticipazione dal prossimo album. Ascolta

In attesa dell’uscita del nuovo album in studio di Alanis Morissette, la cantautrice canadese ha pubblicato una nuova anticipazione estratta da “Such pretty forks in the road” che, atteso sui mercati il prossimo 31 luglio, arriva a otto anni di distanza dal precedente "Havoc and bright lights”. Dopo i singoli "Reasons I drink", “Smiling” e “Diagnosis”, l'artista di Ottawa ha condiviso oggi - 10 luglio - il brano “Reckoning”.

Caricamento video in corso Link

A causa dell’emergenza Coronavirus, la cantautrice - che quest’anno ha festeggiato anche il venticinquesimo anniversario di "Jagged little pill” con una versione deluxe digitale del disco, originariamente pubblicato nel 1995 - si è vista costretta a riprogrammare il concerto che Alanis Morissette avrebbe dovuto tenere a Milano, al Mediolanum Forum di Assago, il 15 ottobre. L’artista si esibirà sul palco dell'arena milanese il 15 novembre 2021.