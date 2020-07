Addio a Fiona Adams, sua l'iconica copertina dell'EP "Twist and shout" dei Beatles

E' morta all'età di 84 anni Fiona Adams, fotografa diventata famosa grazie all'iconica immagine di copertina dell'EP "Twist and shout" dei Beatles (in seguito fotografò anche Jimi Hendrix e Bob Dylan). "Twist and shout" è stato il primo EP (un disco di piccolo formato con quattro canzoni) pubblicato dai Beatles, e uscì il 12 luglio 1963; conteneva ‘Twist And Shout’, ‘A Taste Of Honey’, ‘Do You Want To Know A Secret’ e ‘There’s A Place’, ed era il primo disco dei Beatles - dopo l'album d'esordio "Please please me", uscito il 22 marzo del 1963 - a raffigurare il quartetto in copertina.

La fotografia fu scattata a Euston Road, a Londra, dove c'era un sito bombardato durante la seconda guerra mondiale non ancora bonificato né ricostruito. La fotografa fece salire i quattro su un muro di mattoni e chiese loro di saltare giù, mentre lei li fotografava dal basso, da dentro il cratere della bomba. Dei due scatti così realizzati, uno finì sulla copertina dell'EP, e divenne iconico, grazie alle silhouettes di Ringo, George, Paul e John stagliate sul cielo londinese.

QUalche anno più tardi, i Genesis - per il loro EP "3x3", pubblicato nel maggio del 1982 e contenente "Paperlate", "You might recall" e "Me and Virgil" - replicarono lo scatto di "Twist and shout".