Le brevi di oggi, 10 luglio: The Italiani, La Crisi di Luglio, Artù, Giovanni Allevi & Friends, Superdownhome, Johnson Righeira

"Il veliero" (Mogol-Battisti) è il nuovo progetto firmato da The Italiani su Kottolengo Recordings e distribuzione Halidon.

The Italiani è un trio improbabile, composto da Gian Luigi Carlone (Banda Osiris), Giorgio Li Calzi (trombettista jazz, amante dell’elettronica nonché direttore del Torino Jazz Festival) e Johnson Righeira (cantante pop e fondatore della Kottolengo Recordings).

I tre si sono uniti per dare vita ad uno spettacolo teatrale tanto memorabile quanto poco compreso intitolato ITALIANI, da cui il nome The Italiani, impreziosito dai visual di Massimo Violato, autore del video della versione remix di Francesco Cofano





Dopo 5 anni da “Vacanze a Rimini”, Daniele Ardenghi riporta in vita in versione solistica il progetto La Crisi di Luglio. Esce oggi, venerdì 10 luglio, il nuovo singolo (e video) "ABCD". Il brano vede la partecipazione dei Fools Garden, fenomeno brit-pop tedesco che nel 1995 conquistò il mondo con il tormentone “Lemon Tree”, che proprio quest’anno compie 25 anni. Il video del singolo, con il montaggio di Carlo Galbiati, è dedicato a Brighton, al mare e a tutto quell’immaginario british al cui sound La Crisi di Luglio strizza l’occhio fin dai suoi esordi.





“Una volta, nel 2000, mi persi a Brighton – racconta Daniele – Mi ero smarrito sul Pier e tra le strade della città. Era la prima volta che andavo in Inghilterra. Ero un ragazzino, sognavo ad occhi aperti. Ma fu una giornata magica. E imparai la parola token, gettone: 50 centesimi di sterlina e salivi su qualsiasi attrazione. Il video è il mio tributo all’Inghilterra, a Brighton, al mare, al perdersi, e alle giostre”.**********A due anni dall'uscita del terzo album, "Vola Ale", Artù (Alessio Dari) pubblica "Marta", con cui anticipa il prossimo lavoro sulla lunga distanza previsto per l'autunno. La canzone è prodotta da Massimo Varini.**********

Giovanni Allevi, Federico Paciotti e Sumi Jo pubblicano il singolo "Life is a miracle", per sostenere la ricerca scientifica di Fondazione Umberto Veronesi. Il brano, scritto da Federico Paciotti con il contributo di Giovanni Allevi, e il testo di Tony Canto, è stato masterizzato da Greg Calbi presso lo studio Sterling Sound di New York. La canzone è accompagnata dal videoclip girato dal regista Cristiano Riccardi.





Si intitola 'Homework' il nuovo singolo dei Superdownhome. A poche settimane di distanza dalla pubblicazione della raccolta 'Blues Case Scenario', il duo italiano formato da Beppe Facchetti (grancassa, rullante, Sock Cymbal e Crash) ed Henry Sauda (voce, Cigar Box, Diddley Bow), ritorna con una reinterpretazione del classico di Otis Rush, con il featuring dei leggendari Nine Below Zero.





**********La nuova versione di "Vamos a la playa" di Johnson Righeira, pubblicata qualche giorno fa da Kottolengo Records , viene corredata da un video, che potete vedere qui sotto.