Sony Corporation ha acquisito quote di Epic Games (che sviluppa Fortnite)

Sony Corporation, la multinazionale conglomerata giapponese che si concentra sull'elettronica di consumo, sui videogiochi e sull'intrattenimento, ha acquisito quote di Epic Games, casa di sviluppo di videogiochi statunitense che - tra le altre cose - ha prodotto Fortnite, il videogioco popolarissimo tra i giovani che negli ultimi tempi ha anche ospitato alcuni esperimenti per live alternativi (come quello del rapper Travis Scott, che si è materializzato all'interno del gioco). Sony ha investito 250 milioni di dollari in Epic tramite una consociata di sua proprietà. Così la multinazionale è entrata a far parte di Tencent, che detiene il 40% di Epic Games (dopo aver investito nel 2012 300 milioni di dollari nella società).