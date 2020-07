YouTube lancia un tool dedicato agli artisti

YouTube ha reso disponibile un nuovo strumento dedicato agli artisti titolari di canali ufficiali sulla popolare piattaforma di video sharing: come spiegato nell'introduzione pubblicata nei tutorial di YouTube, Analytics for Artists - questo il nome della dashboard - permetterà di ottenere una visualizzazione unificata del traffico di tutti i canali controllati, visualizzare i dati aggregati, quelli sull'interazione, sulla scoperta e geografici riferiti al repertorio postato online. Tra le particolarità del servizio, c'è l'opzione total reach, che permette di analizzare il consumo del repertorio su YouTube non solo riferito ai canali ufficiali ma anche ai contenuti UGC: questa funzionalità permetterà di monitorare, brano per brano, l'utilizzo totale o parziale di un'opera in video creati dagli utenti. Come hanno sottolineato i gestori della piattaforma, la possibilità di analizzare il gradimento del repertorio da parte degli utenti attivi e dei creator rappresenta un'opportunità soprattutto per gli artisti indipendenti ed esordienti: "in media, i primi 1.000 artisti su YouTube ottengono oltre il 20% delle visualizzazioni idonee per alle proprie statistiche dai video UGC", ha spiegato in una nota la società del gruppo Alphabet.