Concerti, Samuel dei Subsonica in tour quest'estate: si esibirà anche in mare

Dopo Il Pagante e Salmo, anche Samuel annuncia alcune esibizioni in mare. Il cantante dei Subsonica - che il 15 luglio è stato protagonista di un concerto a sorpresa a Torino - ha svelato il calendario del tour estivo che tra luglio e agosto segnerà il suo ritorno sui palchi. E tra le varie date in programma ce ne sono anche alcune "on-boat": il 16 luglio la voce della band torinese proprorrà un dj set nei pressi dell'Isola di Vulcano e replicherà lo show anche il 22 luglio all'Isola di Filicudi e il 27 luglio all'Isola di Stromboli. Tornerà poi sulla terraferma ad agosto, per cinque live: il 1° agosto sarà sul palco dell'Arezzo Music Fest, il 2 agosto si esibirà al Reload Festival di Biella, il 7 agosto al Festival Abbabula di Sassari, il 13 agosto all'Arena Alpe Adria di Lignano (Udine) e il 22 agosto all'Estate Nursina di Norcia (Perugia).

Ai set in programma attorno alle isole Eolie il pubblico potrà assistere a bordo della propria imbarcazione, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza e del distanziamento sociale (prenotazioni aperte esclusivamente su www.appeolie.it)