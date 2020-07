Elvis Costello: ascolta il nuovo singolo 'Hetty O'Hara confidential'

Nuovo singolo in pochi mesi per Elvis Costello, che dopo aver pubblicato il mese scorso "No flag" condivide ora "Herry O'Hara confidential". La canzone è accompagnata da un video realizzato da Eamon Singer e Arlo McFurlow. Il cantautore ha fatto tutto da sé, in sala: ha registrato la voce, l'organo Hammond, la batteria elettronica e tutti gli altri strumenti. Il brano è stato prodotto dallo stesso Costello, registrato a Helsinki da Eetü Seppälä e successivamente mixato da Sebastian Krys a Los Angeles. E le sorprese non finiscono qui: il 14 agosto dovrebbe arrivare un'altra uscita, che prelude presumibilmente a un nuovo album dopo "Look now" del 2018 e l'Ep "Purse" dell'anno scorso.

Caricamento video in corso Link