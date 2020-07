Deep Purple: ascolta il nuovo singolo 'Nothing at all'

Cresce l'attesa per il nuovo album di inediti dei Deep Purple, "Whoosh!", ideale seguito di "Infinite" del 2017. Il disco arriverà nei negozi il prossimo 7 agosto, ma la band - che era attesa in Italia quest'anno ma che ha dovuto rimandare i suoi appuntamenti live al 2021 a causa dell'emergenza coronavirus - ha deciso di offrire ai fan un'altra anticipazione del progetto: è il singolo "Nothing at all". La canzone, già disponibile sulle principali piattaforme di streaming, sarà accompagnata da un videoclip che porterà avanti la storia che i Deep Purple hanno già iniziato a raccontare con i video dei primi due singoli estratti dal disco, "Throw my bones" e "Man alive", con protagonista un astronauta.

Le lavorazioni di "Whoosh!" hanno visto i Deep Purple collaborare di nuovo con il produttore Bob Ezrin, già al loro fianco per "Now what?!" del 2013 e "Infinite" del 2017. "Whoosh!" sarà disponibile su CD edizione limitata + DVD Mediabook (che include un’ora di speciale “Roger Glover and Bob Ezrin in conversation” e, per la prima volta, l’esibizione intera al Hellfest del 2017), 2LP + DVD, Boxset in edizione limitata e in digitale.

Le due date previste in Italia per quest'anno sono state posticipate al 2021: il 5 luglio 2021 i Deep Purple si esibiranno al Bologna Sonic Park, mentre il 19 ottobre 2021 saranno sul palco del Forum di Assago, a Milano.