Ronnie James Dio: guarda questo video con i ricordi di Dave Grohl, Geezer Butler e altri

Un video per ricordare Ronnie James Dio nel giorno in cui il cantante avrebbe compiuto 78 anni: lo ha realizzato la Ronnie James Dio Stand Up and Shout Cancer Fund, organizzazione di beneficenza no-profit intitolata alla compianta star dell'heavy metal, mettendo insieme le clip con i ricordi di alcuni suoi celebri colleghi. Nel video compaiono, tra gli altri, Dave Grohl dei Foo Fighters, Rob Halford dei Judas Priest, Geezer Butler dei Blac Sabbath, Jack Black. Alcune delle clip sono state realizzate l'anno scorso in occasione di alcuni eventi di beneficenza dedicati a Ronnie James Dio, scomparso nel 2010. Altre, come quella di Halford e quella di Butler, sono più recenti.

"Dio è stato uno dei cantanti più grandi di tutti i tempi", dice il frontman dei Foo Fighters, facendo sapere che è stato proprio guardando le sue performance che ha deciso di diventare un musicista. "È stato e sarà per sempre il mio amico, il mio mentore e il mio eroe", il commento di Halford.