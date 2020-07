Da Mahmood a Katy Perry, passando per Fabri Fibra: i nuovi singoli usciti oggi

Da "Dorado" di Mahmood (che dopo il duetto con Massimo Pericolo canta ora insieme a Sfera Ebbasta) a "Smile" di Katy Perry (che condivide un'altra anticipazione del suo prossimo album), passando per "Bataclan" di Fabri Fibra (in duetto con Nerone), "La canzone dell'estate" di Luca Carboni (che torna con una nuova canzone due anni dopo l'album "Sputnik"), "Chew on my heart" di James Bay e "Piña Colada" di Margherita Vicario con il trapper genovese Izi. Ecco i nuovi singoli usciti oggi, da ascoltare.

Mahmood, Sfera Ebbasta e Freid - "Dorado":

La voce di "Soldi" continua a flirtare con il rap e la trap. Dopo "Moonlight popolare", con Massimo Pericolo, ora canta insieme a Sfera Ebbasta e al rapper colombiano Freid:

Katy Perry - "Smile":

Dopo le pesanti dichiarazioni degli scorsi giorni, che l'hanno vista ricordare un periodo poco felice della sua vita (pensò addirittura di farla finita), Katy Perry riparte da una canzone tutta da ballare. Si intitola "Smile" e sulla copertina la popstar è ritratta come un clown. Il brano dà anche il titolo all'album nei negozi dal 14 agosto: "Ho scritto questa canzone quando stavo attraversando uno dei periodi più bui della mia vita", dice la cantante, "ascoltarla mi fa bene perché mi ricorda che ce l'ho fatta. L’ intero album è il mio viaggio verso la luce, con storie di resilienza, speranza e amore".

Nerone e Fabri Fibra - "Bataclan":

Dopo i duetti con le star del pop Elodie ("Mal di testa") e Francesca Michielin ("Monolocale"), l'ex voce degli Uomini di Mare torna a collaborare con un rapper: è il milanese Nerone, classe 1991. "Non faccio pezzi club per il sabato sera / io faccio musica perfetta per la quarantena", rappa Fibra.

Luca Carboni - "La canzone dell'estate":

È lo stesso Luca di "Luca lo stesso". Sonorità elettropop, con una malinconia di fondo: "Da bambino in cortile inseguivo l'estate / poi morivo di sete all'ombra delle case". Ma il cantautore bolognese, che negli ultimi anni si è affidato alle penne dell'ItPop (da Paradiso a Gazzelle), torna qui a scrivere un testo di suo pugno.

James Bay - "Chew on my heart":

In attesa del nuovo album, l'ideale successore di "Electric light" del 2018, quello della svolta elettronica dopo l'acustica dell'esordio con "Chaos and the calm", il cantautore britannico pubblica questo singolo che lo vede tornare a suonare la chitarra guardando però al pop d'alta classifica.

Margherita Vicario e Izi - "Piña Colada":

Dopo la ballata "Pincio", una nuova anticipazione dell'album della cantautrice romana, che qui duetta con Izi (e rappa, anche) e si prepara a tornare in concerto. Il 23 luglio da Bagnacavallo (in provincia di Ravenna) Margherita Vicario darà il via a un mini-tour estivo che la vedrà condividere il palco con la sua band al completo, rispettando chiaramente tutte le misure di sicurezza: suonerà il 28 luglio a Rende (CS), il 30 luglio a Modena, il 31 luglio a Rosolina Mare (RO), l'8 agosto a Mantova, il 3 settembre a Rimini, l'11 settembre ad Acquaviva (SI) e il 25 settembre a Torino.