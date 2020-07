Brian May e Tony Iommi: 'Ci sono possibilità che la collaborazione vada in porto'

Questa collaborazione s'ha da fare oppure no? S'ha da fare, s'ha da fare. Almeno, è quello che lascia intendere Brian May. Si parla chiaramente del sodalizio tra il chitarrista dei Queen e quello dei Black Sabbath, legati da una stretta amicizia. È da anni che la collaborazione tra i due è nell'aria, ma non si è mai concretizzata. Potrebbe succedere presto e a rivelarlo è May, in una recente intervista concessa a Guitar World.

Parlando degli incontri con Tony Iommi e del loro rapporto d'amicizia, il chitarrista dei Queen ha detto nell'intervista concessa alla rivista per gli appassionati delle sei corde: