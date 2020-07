Jay-Z ha stretto una partnership con l'AC Milan

Jay-Z, tra le star del rap internazionale con 50 milioni di album e 75 milioni di singoli venduti in tutto il mondo (e un patrimonio da un miliardo di dollari), ha stretto un accordo di partnership con l'AC Milan, la società calcistica italiana dietro la squadra di calcio rossonera. Il rapper aveva già collaborato nelle scorse settimane con la società per "From Milan with love", evento digitale - condotto da DJ Khaled con la partecipazione di Alicia Keys e Kelly Rowland - di raccolta fondi, realizzato grazie al contributo della Roc Nation, l'agenzia di intrattenimento fondata dallo stesso Jay-Z (che cura, peraltro, i diritti d'immagine di Federico Bernardeschi, attaccante della Juventus). La partnership, informano da Roc Nation e dall'AC Milan, "sorprenderà i fan". Non è dato sapere in cosa consisterà esattamente la collaborazione.