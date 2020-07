Chi è la ragazza che si spoglia nel nuovo video dei Rolling Stones (e altre versioni della canzone)

Fa autostop in topless, balla in costume mostrando il suo lato b, indossa bizzarri abiti: è la star del video ufficiale che la regista Diana Kunst, già collaboratrice di Madonna e della star spagnola Rosalía, ha realizzato per il nuovo singolo dei Rolling Stones, "Criss cross", uno degli inediti che saranno contenuti all'interno del cofanetto della ristampa di "Goats head soup", in uscita a settembre (c'è anche la mitica "Scarlet", frutto della collaborazione tra la band e Jimmy Page dei Led Zeppelin). Il suo nome è Guindilla Ontanaya (questo è il suo profilo Instagram) e non è proprio una novellina.

Vero nome Marina Ontanaya ("guindilla" significa "peperoncino"), cresciuta a Daimiel, comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia, prima di intraprendere la carriera da modella ha lavorato per due anni come cameriera a Madrid. È stato trasferendosi a Londra che la ragazza ha iniziato ad attirare l'attenzione di alcune agenzie, conquistando poi Rihanna: la popstar di "Umbrella" l'ha voluta come volto della campagna della sua linea di lingerie, lanciata nel 2018.

Non ha avuto mai modo di conoscere personalmente la cantante, ha raccontato in alcune interviste, ma lavorare per lei le ha permesso di fare il grande salto e stringere rapporti con importanti marchi e aziende. Tra i suoi modelli di riferimento ci sono Sofia Coppola, Frida Khalo e Nina Simone, tra le altre. Eccola nel video di "Criss cross" dei Rolling Stones:

Registrata durante le sessions dell'album "Goats head soup", uscito nel 1973, "Criss cross" non era mai stata pubblicata ufficialmente dai Rolling Stones, prima di oggi. Eppure il brano, in questi anni, era circolato in rete in diverse versioni pirata, pubblicate sotto forma di leak non ufficiale:

