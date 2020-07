Achille Lauro canta Marilyn Manson ed Eurythmics (ma non solo) nel nuovo album

Un omaggio al synth pop degli Anni '80 e Anni '90, attraverso le sue versioni di alcune canzoni che hanno definito la musica pop di quel periodo: il nuovo album di Achille Lauro, il primo dopo la firma del nuovo contratto discografico con Elektra Records/Warner dopo il chiacchierato divorzio dalla Sony, è un disco di cover contenente le riletture dell'artista romano di brani portati al successo in quelle due decadi da - tra gli altri - Eurythmics, La Bouche, Scatman John, Kenny Chesney, Playahitty e Eiffel 65.

Lauro ha annunciato il progetto sui suoi canali social ufficiali, svelandone la tracklist: "7 Hit mondiali. Vecchi e nuovi amici insieme ai pilastri della musica Dance anni 90". Si va da "Be my lover" di La Bouche a "Blue (Da ba dee)" degli Eiffel 65, passando per "Scatman's World" di Scatman John, "Sweet dreams (Are made of this)" (riproposta presumibilmente nella versione di Marilyn Manson, che reincise la hit del duo datata 1982 tredici anni più tardi per l'album "Smells like children"), "Me and you" di Kenny Chesney e "The summer is magic" di Playahitty. La copertina ha per protagonista lo stesso artista in versione bambola, a torso nudo, con shorts viola e lunghi stivaloni di pelle, seduto su una macchina fucsia. Il disco uscirà il 24 luglio.

Dopo aver giocato con i suoni del punk e del rock Anni '70, la voce di "Rolls Royce" guarda ora agli Anni '80 e '90. Il progetto era stato semi-annunciato già lo scorso settembre con il singolo "1990", poi messo in stand-by. "Nel nuovo disco una fusione fra Britney Spears e Marilyn Manson", aveva raccontato Lauro a Rockol prima della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020 con "Me ne frego".