Lana Del Rey: arriva finalmente il suo audiolibro di poesie

Ampiamente annunciato nel corso degli ultimi mesi, uscirà il 28 luglio l'audiolibro di poesie di Lana Del Rey, "Violet bent backwards over the grass". È il primo dei due progetti del genere che la cantautrice statunitense ha fatto sapere di aver realizzato, oltre all'album che arriverà nei negozi il prossimo settembre.

L'audiolibro, pubblicato dalla casa editrice Simon & Schuster, conterrà 14 tracce, per un totale di 33 minuti di durata complessiva: è la stessa Lana Del Rey a leggere i suoi componimenti, che sono stati musicati dall'ex componente dei Fun. Jack Antonoff, già al suo fianco come produttore per l'album del 2019 "Norman Fucking Rockwell!" (oltre alla Del Rey ha collaborato anche con Taylor Swift, St. Vincent, Lorde e Carly Rae Jepsen). Tra le tracce contenute in "Violet bent backwards over the grass" dovrebbe esserci anche "patent leather do-over", il brano spoken word ispirato alla poetessa newyorkese Sylvia Plath pubblicato sui social dalla voce di "Summertime sadness" lo scorso maggio.

Lana Del Rey era attesa all'Arena di Verona il 9 giugno per l'unica data italiana del suo tour mondiale. Il concerto è stato cancellato a causa dell'emergenza epidemiologica da coronavirus e - come comunicato dagli organizzatori - non verrà recuperato.