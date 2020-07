Rolling Stones, non solo il nuovo singolo: altri inediti nell'edizione deluxe di 'Goats head soup'

Non solo il nuovo singolo "Criss cross", annunciato ieri a sorpresa sui social e atteso sulle principali piattaforme di streaming oggi alle 15: ci sono altri inediti dei Rolling Stones in arrivo. La band capitanata da Mick Jagger dovrebbe spedire nei negozi il prossimo 4 settembre l'edizione deluxe di "Goats head soup", l'album del 1973 contenente la hit "Angie" (il cofanetto è già disponibile su alcuni store online): oltre ai brani già inclusi nella versione originale del disco, ideale successore di "Exile on Main St.", nel cofanetto - non ancora annunciato - sarebbero incluse alcune rarità e tracce mai pubblicate ufficialmente dal gruppo.

La tracklist dell'edizione deluxe di "Goats head soup" conterrebbe tre canzoni inedite non presenti nel disco del '73. Una di queste è "Criss cross", appunto. Le altre due sono "All the rage" e "Scarlet". Quest'ultima sarebbe una canzone registrata da Keith Richards insieme a Jimmy Page dei Led Zeppelin agli Island Studios di Londra, tra le sale di registrazione frequentate dagli Stones per le sessions di "Goats head soup", e finora mai pubblicata - il brano è dedicato alla figlia del chitarrista dei Led Zeppelin, che si chiama proprio Scarlet.

Stando a quanto riferisce una pagina Facebook dedicata agli Stones, l'edizione speciale del cofanetto dovrebbe contenere anche l'album dal vivo "Brussel affair", registrazione del concerto tenuto da Jagger e compagni alla Forest National Arena della capitale belga il 17 ottobre del 1973, una delle tappe del tour europeo legato a "Goats head soup".