Eminem, in arrivo un nuovo brano con Kid Cudi

Sarà presentato al pubblico il prossimo venerdì, 10 luglio, "The Adventures of Moon Man and Slim Shady", brano inedito frutto della collaborazione tra Kid Cudi ed Eminem: a darne notizia è stato il cantante di Cleveland per mezzo di un video postato sul suo canale Instagram ufficiale nel quale sua figlia Vada annuncia l'uscita del brano.

And now a word from Princess Vada the chosen... pic.twitter.com/xmgIMkUntz — The Chosen One (@KidCudi) July 8, 2020

Scott Ramon Seguro Mescudi - questo il nome di Cudi all'anagrafe - ha pubblicato quest'anno il singolo "Leader of the Delinquents", il suo primo inedito dal 2016, prima di collaborare con Travis Scott per il brano "THE SCOTTS", presentato in anteprima sulla piattaforma di videogame Fortnite:

Tra le ultime prove di attore di Kudi sono da segnalare quelle sul set di "Jay and Silent Bob Reboot" di Kevin Smith del 2019 e della serie TV "Westworld", dove ha interpretato il ruolo di Francis in tre episodi dell'ultima stagione, oltre che in "We Are Who We Are", miniserie diretta da Luca Guadagnino per HBO che debutterà in Italia su Sky Atlantic il prossimo mese di ottobre.