Ennio Morricone, un inedito al Ravenna Festival

Il prossimo 9 luglio, al Ravenna Festival ospitato dalla Rocca Brancaleone, sarà presentata una composizione inedita di Ennio Morricone, il grande compositore scomparso lo scorso lunedì, 6 luglio, registrato dall'Orchestra Corelli diretta da Jacopo Rivani: lo riferisce l'agenzia ANSA. La suite musicherà la messa in scena - che avrà per protagonisti Sergio Castellitto e Isabella Ferrari - del testo scritto da Valerio Cappelli "Ci sono giorni che non accadono mai".

Al proposito lo stesso Cappelli ha dichiarato:

"Ennio mi conosceva da quando ero adolescente. All'epoca era nel Comitato direttivo dell'Istituzione Universitaria dei Concerti, un'associazione musicale romana dove io facevo il voltapagine dei pianisti. Ho cominciato dopo poco a scrivere i miei primi articoli per il Corriere ed Ennio è stata una delle prime persone che ho intervistato. Ha scritto un pezzo straordinario, ci sono la sua epicità e la sua malinconia; sembra un abito su misura per il clima del testo, è a spirale, ha un passo circolare che accompagna in maniera naturale il respiro di due anime corrose dalla solitudine. Mi ha scritto una bellissima dedica: la conservo come una reliquia".

Lo spettacolo è stato ideato da Castellitto durante il periodo di lockdown imposto dalle autorità italiane per contenere la diffusione del contagio da Covid-19.