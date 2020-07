Rock & Roll Hall of Fame, la serata di gala 2020 cancellata per Coronavirus

I set speciali che avrebbero visto la band di Dave Gahan (nella foto) e Martin Gore e quella capitanata da Trent Reznor protagoniste sul palco dell'istituzione musicale di Cleveland non avranno luogo: a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19 negli Stati Uniti la Rock & Roll Hall of Fame ha deciso di cancellare la cerimonia di premiazione riservata agli iscritti del 2020. La serata di gala, originariamente prevista per lo scorso 2 maggio poi rinviata - nella speranza di una remissione della pandemia - al prossimo 7 novembre, è stata ora ufficialmente annullata: al suo posto sarà messo in onda uno speciale pre-registrato prodotto dalla HBO, il network chiamato riprendere e trasmettere le cerimonie di inserimento nel pantheon musicale a stelle e strisce.

Oltre che a Depeche Mode e Nine Inch Nails, a essersi guadagnati nel corso dell'ultima consultazione una voce nella prestigiosa (e contestata) Hall of Fame erano stati - i primi tre tutti, ovviamente, postumi - Whitney Houston, Notorious B.I.G., T. Rex e Doobie Brothers. Ai veterani dell'industria musicale a stelle e strisce Jon Landau e Irving Azoff sarebbe stato assegnato il premio speciale intitolato a Ahmet Ertegun, il leggendario cofondatore della Atlantic Records.

"Per proteggere la salute e la sicurezza dei nostri artisti, delle loro famiglie, degli staff e dei nostri dipendenti, abbiamo deciso di non poter riprogrammare l'evento", ha fatto sapere in una nota John Sykes, presidente della fondazione collegata alla Rock & Roll Hall of Fame: "Insieme alla HBO e al produttore esecutivo Joel Gallen vogliamo creare un eccitante programma televisivo per omaggiare i premiati del 2020, raccontando le loro storie e il loro incredibile contributo alla storia della musica e l'impatto avuto sulle generazioni successive di musicisti".