Napalm Death: il nuovo album 'Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism' esce a settembre

Verrà pubblicato il prossimo 18 settembre "Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism", il nuovo album dei Napalm Death, ideale successore di "Apex Predator – Easy Meat", l'ultima prova di inediti in studio consegnata ai mercati dalla storica formazione grindcore britannica nel 2015. Prodotto dal collaboratore di lunga data del gruppo Russ Russell, il disco sarà spedito nei negozi con un artwork curato da Frode Sylthe.

Al proposito, il frontman del gruppo Mark "Barney" Greenway ha dichiarato:

"La frase che mi si è piantata in testa nel momento in cui ho cominciato a pensare alla direzione dei testi è 'gli altri'. Si percepiva una sensazione di paura e paranoia generata da ogni individuo, dai migranti alle persone con una sessualità fluida e questo si stava manifestando in una maniera molto antagonistica con reazioni sfociate in violenza. Non tutti ricorrono a tali reazioni naturalmente ma la basilare mancanza di comprensione può diventare tossica nel corso del tempo. Non sto dicendo che questo sia un fenomeno del tutto nuovo ma è stato alimentato nella storia recente da alcune persone particolarmente avventate in ambienti politici e, come sempre, ho sentito che sarebbe stato l'antidoto naturale per sostenere umanità di base e solidarietà con tutti"

Il primo estratto dal lavoro - il cui titolo non è ancora stato svelato - sarà presentato il prossimo 24 luglio. Ecco, di seguito, la tracklist di "Throes of Joy in the Jaws of Defeatism":

1. Fuck the Factoid

2. Backlash Just Because

3. That Curse of Being in Thrall

4. Contagion

5. Joie De Ne Pas Vivre

6. Invigorating Clutch

7. Zero Gravitas Chamber

8. Fluxing of the Muscle

9. Amoral

10. Throes of Joy in the Jaws of Defeatism

11. Acting in Gouged Faith

12. A Bellyful of Salt and Spleen