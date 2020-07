Addio a Joe Porcaro, padre di Steve, Jeff e Mike dei Toto

Nel giorno in cui il mondo ha perso il Maestro Ennio Morricone, la comunità musicale internazionale ha pianto la scomparsa di Joe Porcaro, apprezzatissimo batterista jazz noto ai fan del rock (anche) come padre di Steve, Jeff e Mike Porcaro, rispettivamente tastierista, batterista e bassista in forze - in diversi periodi - nei Toto.

Titolare di una lunga carriera, Joe aveva preso parte alle session di registrazione di album firmati da - tra gli altri - Madonna, Boz Scaggs, Glen Campbell e Barbra Streisand, oltre ad aver contribuito alla lavorazione di "Toto IV", il fortunato album pubblicato nel 1982 dalla formazione di "Turn Back" per il quale aveva registrato la parte di marimba in "Africa", uno dei brani simbolo della formazione americana.

"La nostra famiglia è distrutta nell'annunciare la scomparsa di Joe, che ci ha lasciati serenamente nel sonno lunedì 6 luglio circondato da sua moglie Eileen e dalla sua famiglia", ha fatto sapere in una nota il figlio Steve, l'ultimo rimasto in vita - Mike morì nel 2015, Jeff nel '92: "Vi preghiamo di aspettare qualche giorno prima di contattarci con telefonate e messaggi: data l'enorme quantità di persone che Joe considerava una famiglia e dalle cui vite è stato toccato, sarebbe devastante per noi rispondere proprio ora. Sappiate che apprezziamo moltissimo il vostro amore, i vostri pensieri, la vostra amicizia e non vediamo l'ora di celebrare la sua fantastica vita con tutti voi".