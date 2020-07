Elton John, rimandate al 2021 le date europee del Farewell Yellow Brick Road Tour

Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale Elton John ha annunciato il rinvio delle date del Farewell Yellow Brick Road Tour previsti in Europa e Regno Unito per il prossimo autunno. "Riprogrammare i miei concerti non è mai una decisione presa alla leggera, ma la mia priorità è sempre la sicurezza di tutti, incluso il gli addetti al tour, gli staff locali e, ovviamente, voi, i miei fantastici fan", ha fatto sapere il cantante e pianista di Pinner: "Mi spezza il cuore dirvi che abbiamo dovuto rimandanre le date previste nel 2020: non vedevamo l'ora di farle, ma io e il mio team abbiamo lavorato duro sulla riprogrammazione nel 2021".

Il Farewell Yellow Brick Road Tour riprenderà il primo settembre 2021 da Berlino, in Germania, e attraverso 48 tappe attraverserà, tra gli altri paesi, Svezia, Norvegia, Finlandia, Svizzera, Francia, Spagna, Irlanda e Regno Unito, dove si concluderà il 14 dicembre successivo. Nessuna data in Italia - visitata da John l'ultima volta il 29 maggio 2019 per un concerto all'Arena di Verona - era stata prevista nel calendario originale.